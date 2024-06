Zostawiasz klucz w zamku na noc? To przysługa dla włamywaczy

Każdy z nas chce czuć się bezpiecznie w swoim domu, zwłaszcza w czasie snu. Obawiając się włamań, wiele osób decyduje się zostawiać klucz w zamku na noc. Niestety, zamiast zwiększać swoje bezpieczeństwo, osiągają przeciwny efekt.

Dlaczego klucz w zamku na noc to zły pomysł?

Pozostawienie klucza w zamku uniemożliwia innym domownikom otworzenie drzwi z drugiej strony za pomocą klucza. Niestety, są to jedyne osoby, którym taka praktyka utrudnia dostanie się do mieszkania.

W rzeczywistości bowiem pozostawienie klucza w zamku ułatwia złodziejom dostęp do twojego domu, umożliwiając im użycie dwóch metod: wytrycha lub „na wieszak”. I o ile ta druga stanowi zagrożenie głównie dla właścicieli drzwi z wrzutnią na listy, o tyle wytrych jest problemem, którego powinien obawiać się każdy.

Jak złodzieje otwierają drzwi z kluczem w zamku?

Wewnątrz zamka znajdują się zapadki, które zwalniają blokadę tylko wtedy, gdy są odpowiednio naciskane przez żłobienia klucza. Zostawiając klucz w zamku na noc, „rozbrajasz” zamek, ułatwiając złodziejom zadanie. Teraz nie muszą już manewrować wytrychem, by znaleźć właściwą kombinację — zrobiłeś to za nich. Wystarczy, że wsuną wytrych i przekręcą go, aby otworzyć drzwi, co potrafi zrobić nawet początkujący włamywacz.

Jak działa złodziejski trik "na wieszak"?

Choć drzwi z klapką na listy są w Polsce rzadkością, to jednak niektórzy je posiadają. Tymczasem złodzieje, widząc takie drzwi, z pewnością sprawdzą, czy pozostawiłeś klucz w zamku na noc. Użyją do tego celu drucianego wieszaka - podobnego do tych, które otrzymuje się po odbiorze ubrań z pralni.