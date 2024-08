Zwykła wstążka w ogrodzie. Uratuje twoje rośliny

Mszyce to małe, ale bardzo uciążliwe insekty. Każdy, kto ma ogródek lub sad, wie, jak trudne mogą być do zwalczenia. Mogą one znacząco uszkodzić rośliny, co wpływa na ich zdolność do plonowania. Ponadto mszyce mogą sprawić, że niektóre części roślin, takie jak liście, stają się niezdolne do spożycia.