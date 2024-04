18 tys. euro za 60 dni leżenia. Praca marzeń?

Jak podaje "Der Spiegel", zadanie to może wydawać się trudniejsze, niż na pierwszy rzut oka wydaje się, ponieważ łóżka uczestników będą ustawione pod specyficznym kątem sześciu stopni, co oznacza, że głowa uczestnika będzie umieszczona poniżej poziomu stóp. Założenie to ma na celu stworzenie warunków dla płynów w organizmie, które mają imitować zachowanie płynów w organizmach astronautów w stanie nieważkości, jak wyjaśnia Edwin Mulder, kierownik badania, w rozmowie z mediami.