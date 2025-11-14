Nietoperz kontra lew. Kto poluje skuteczniej?

Nowe badanie opisane przez Import Ręczny pokazuje, że żabojadek brazylijski potrafi łowić ofiary z wyższą skutecznością niż lew. Naukowcy śledzili 20 osobników w lasach Panamy.

Nietoperze wlatują do domów. Co się dzieje? Nietoperz, zdjęcie poglądowe
Aleksandra Dąbrowska
oprac.  Aleksandra Dąbrowska

Zespół z Uniwersytetu w Aarhus i Instytutu Badań Tropikalnych Smithsonian wyposażył 20 nietoperzy Trachops cirrhosus w miniaturowe znaczniki. Urządzenia rejestrowały dźwięki i ruchy, co pozwoliło dokładnie przeanalizować polowania.

Badacze opisują strategię "wiszenia i czekania". Nietoperze większość nocy spędzały w bezruchu, nasłuchując ofiar. Gdy cel się zbliżał, atak trwał krótko i wymagał niewielkich nakładów energii.

Polowanie szybkie jak błysk

Z danych wynika, że w locie były zwykle mniej niż trzy minuty, a samo polowanie trwało średnio osiem sekund. To podejście minimalizuje koszty energetyczne i zwiększa skuteczność łowów.

Ofiary były stosunkowo duże: ptaki, żaby i małe ssaki. Przeciętny posiłek ważył ok. siedem proc. masy ciała nietoperza, a zdarzały się zdobycze niemal tak ciężkie jak drapieżnik.

Dłuższe uczty, dłuższy odpoczynek

Najdłuższa zarejestrowana uczta trwała 84 minuty. Po posiłkach zwierzęta, podobnie jak duże koty, spędzały resztę nocy na odpoczynku. To element ich efektywnej strategii energetycznej.

Skuteczność łowów sięgała ok. połowy ataków. Dla porównania lwy skutecznie polują w ok. 14 proc. przypadków, a niedźwiedzie polarne w ok. dwóch proc.

Doświadczenie zwiększa wyniki

Naukowcy wskazują, że z wiekiem nietoperze polują lepiej. Uczą się rozpoznawać konkretne odgłosy żab i obserwują inne osobniki, by przejmować skuteczne techniki.

Badanie opublikowano 31 października w "Current Biology". Dane z czujników i terenowe obserwacje stanowią podstawę porównań skuteczności drapieżników i opisanej strategii "wiszenia i czekania".

Aleksandra Dąbrowska, dziennikarka WP Gadżetomania

