ISE 2020: Samsung prezentuje ekran The Wall for Business o przekątnej niemal 15 metrów!

Samsung za jeden z priorytetów stawia sobie rozwój technologii microLED, czego dowodem jest nowa linia ekranów The Wall. Zaprezentowany na tegorocznych targach ISE The Wall for Business wnosi rozwiązania microLED na wyższy poziom oferując niezrównaną jakość obrazu w zastosowaniach biznesowych. The Wall for Business występuje w wersji 4K o wielkościach ekranu 219 i 292 cale oraz w rozdzielczości 8K o wielkościach ekranu 437 i 583 cale, dzięki czemu idealnie sprawdzi się w takich zastosowaniach komercyjnych jak centra zarządzania, centra transmisyjne telewizji czy hotelowe lobby. The Wall for Business jest dostępny globalnie wraz z rozpoczęciem się targów ISE 2020. Na stoisku Samsung dostępny jest również ekran The Wall Luxury P0.84 o przekątnej 292” i rozdzielczości 8K.

Pierwszy monitor profesjonalny 8K działający w trybie 24/7

Samsung pokazał także nową linię monitorów profesjonalnych QLED 8K, które spełnią wymagania najbardziej wymagających klientów, m.in. dzięki możliwości ciągłej pracy w trybie 24/7. QLED 8K SMART Signage łączy w sobie takie rozwiązania jak technologia HDR i HDR10+, 100% odwzorowanie kolorów czy jasność dochodząca do 2 000 nitów. Ekrany dostępne będą w rozmiarach 65, 75, 82 i 92 cale.

Wbudowany procesor AI Quantum 8K pozwala na podniesienie jakości wyświetlanego obrazu (upscaling) do rozdzielczości 8K. Wszystkie z oferowanych monitorów wyposażone są w rozwiązania, które mogą być przydatne w różnych branżach profesjonalnych. Na przykład dzięki trybowi DICOM[1] (Digital Imaging and Communications in Medicine), lekarze mogą wyświetlać obrazy takie jak zdjęcia rentgenowskie czy zdjęcia z rezonansu magnetycznego aby lepiej zilustrować pacjentom schorzenie czy rozwój choroby (rozwiązanie nie może być wykorzystywane do stawiania diagnozy). Obraz wyświetlony na urządzeniach SMART Signage 8K będzie bardzo ostry i bogaty w najdrobniejsze detale.

Wyświetlacze z serii QPT są wyposażone w system operacyjny Tizen 5.5 a dzięki funkcji PBP (Picutre-by-Picture) umożliwiają wyświetlanie do czterech obrazów UHD z czterech różnych źródeł jednocześnie. Ekrany wspierają również najnowsze oprogramowanie do zarządzania treścia MagicINFO 8. Nowe monitory QLED 8K SMART Signage będą dostępne w sprzedaży w pierwszej połowie tego roku.

Samsung Flip 2: Współpraca jeszcze łatwiejsza

Samsung Flip 2 to intuicyjny i łatwy w użyciu cyfrowy flipchart, który znajduje zastosowanie m.in. w biznesie, edukacji i handlu detalicznym. Nowa wersja dysponuje nowymi funkcjami ułatwiającymi współpracę i kreatywne myślenie oraz ulepszoną konstrukcją.

Aby wzmocnić interakcję pomiędzy użytkownikami w różnych lokalizacjach, Samsung nawiązał współpracę z firmą Cisco, co zaowocowało połączeniem rozwiązania Webex Teams i Webex Roomkit Mini z możliwościami monitora Samsung Flip 2. Oferta Webex on Flip, która zostanie zaprezentowana na targach ISE 2020, zapewnia użytkownikom kompleksowy zestaw funkcji wspierających współpracę pomiędzy pracownikami w różnych lokalizacjach. Webex on Flip wspiera spotkania online takie jak telekonferencji i pozwala na łatwe przechodzenie pomiędzy prezentacjami, spotkaniami i flipchartami w obu kierunkach za pomocą kilku prostych dotknięć tablicy. Zaprojektowany specjalnie do współpracy zdalnej, Webex Teams pozwala użytkownikom na łączenie się z platformą z różnych lokalizacji i pracę z wykorzystaniem wielu cyfrowych flipchartów jednocześnie.