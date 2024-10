Kaloryfer w bloku przestał grzać? Sprawdź, kto odpowiada za ich naprawę

Ok, rozumiem

Sezon grzewczy rozkręca się z każdym dniem, ale nie każdy może cieszyć się upragnionym ciepłem. Mieszkańcy bloków z pewnością znają problem niegrzejących kaloryferów. Jeśli manipulowanie termostatem nie przynosi rezultatów, może to oznaczać konieczność naprawy lub wymiany kaloryfera. Ale kto to zrobi?

Nadejście chłodniejszych dni sprawia, że ciepłe kaloryfery w naszych domach stają się niezbędne do komfortowego funkcjonowania. Jednak co zrobić, gdy kaloryfer w bloku nagle przestaje grzać? Problemy z ogrzewaniem potrafią być nie tylko uciążliwe, ale również trudne do rozwiązania, zwłaszcza gdy nie wiadomo, kto jest odpowiedzialny za naprawę – lokator, administracja budynku czy może firma zajmująca się dostawą ciepła?

Wymiana grzejnika w bloku - kto powinien tego dokonać?

Najpierw warto przypomnieć sobie, czym są grzejniki. To część instalacji centralnego ogrzewania, wspólnej dla całego budynku. Według ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, odpowiedzialność za nie spoczywa na właścicielu lub zarządcy budynku. Czy to oznacza, że to oni powinni zająć się wymianą kaloryferów?

Kiedy zauważysz, że twój kaloryfer jest zimny, działaj bez zwłoki. Powiadom administrację osiedla, która powinna przyjąć zgłoszenie i umówić wizytę swoich fachowców. Częstym problemem jest zapowietrzenie grzejnika, co można łatwo naprawić. Inną przyczyną może być uszkodzony termostat, który powinni wymienić specjaliści. A co, jeśli grzejnik rzeczywiście trzeba wymienić?

Naprawa popsuty kaloryfer w bloku - do kogo należy?

Wymiana kaloryfera to zadanie spółdzielni. Nie warto samodzielnie próbować naprawy, ponieważ możemy uszkodzić nie tylko grzejnik, ale też całą instalację. Dlatego lepiej pozostawić to fachowcom. Samodzielna naprawa może spowodować dalsze uszkodzenia instalacji, co z kolei wpłynie na inne grzejniki w budynku.

