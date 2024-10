Połącz przyjemne z pożytecznym. Xiaomi ci w tym pomoże

Xiaomi wyceniło swój stacjonarny rower na 1799 juanów, co przekłada się na nieco ponad 1000 złotych. To atrakcyjna cena, zważywszy na to, że dostajesz nie tylko sprzęt do ćwiczeń, ale i szybką ładowarkę w jednym. Wystarczy pedałować z szybkością co najmniej 60 obrotów na minutę, by zasilić swój telefon, dostarczając do 20 W mocy.