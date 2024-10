Cud dawnych lat. Ekstremalnie rzadki aparat sprzedany za 3,5 mln euro

Model Leica 0, stworzony w 1923 roku, stanowi jedno z najcenniejszych dzieł w historii fotografii . Oskar Barnach, pionier w dziedzinie fotografii, opracował Leikę-Ur, co czyni go kluczową postacią w jej rozwoju. Leica 0 była jednym z zaledwie 22-25 aparatów testowych stworzonych przez legendarnego niemieckiego producenta . Dziś wiadomo o istnieniu zaledwie 16 tych korpusów.

Aukcja odbyła się w renomowanej Wetzlar Camera Auction, gdzie aparat osiągnął cenę 3,5 mln euro, co zaskoczyło ekspertów przewidujących kwotę nieprzekraczającą 2 mln euro. Stało się to drugim najdroższym aparatem sprzedanym na świecie, a wszystko to z powodu tajemniczego numeru seryjnego 121, który wzbudza szczególne zainteresowanie.