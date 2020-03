Zbyt mały telewizor? Samsung da więcej czasu do namysłu zanim go zwrócisz

Chociaż ceny telewizorów coraz szybciej maleją, przez co TV niekoniecznie musi być sprzętem na lata, to dla wielu tak właśnie jest. Ale po przyjściu do domu może się okazać, że wymarzony ekran jest jednak zbyt mały. Samsung zdaje sobie z tego sprawę i wie, jak temu zaradzić.