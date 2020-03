Fakty i mity o oczyszczaczach powietrza

Artykuł sponsorowany

Mitów nie uniknął również temat zanieczyszczeń powietrza, ale również sposobów ich usuwania bądź przeciwdziałania nim. W ostatnich latach nasze domy coraz częściej witają w swoich progach oczyszczacze powietrza — urządzenia mające za zadanie filtrowanie drogocennego powietrza wewnątrz pomieszczeń, poprzez usuwanie różnego rodzaju zanieczyszczeń. I tym razem nie obyło się bez szkodliwych mitów oraz powtarzanych półprawd. Przekonajmy się, czy oczyszczacze naprawdę pomagają zapobiegać wielu chorobom I jaki mają wpływ na nasze zdrowie.

Czy oczyszczacze powietrza naprawdę usuwają wirusy?

Pytanie, które jest zadawane nie bez powodu. Jak się okazuje, często choroby, przeziębienia i infekcje są efektem przebywania w mieszkaniu, w którym powietrze nie należy do najczystszych. Wirusy i bakterie przyczyniające się do powstawania stanów chorobowych oraz infekcji w naszym organizmie są na tyle małe, że potrafią unosić się powietrzu. Przylepiają się również z cząstkami kurzu oraz innych zawieszonych w powietrzu drobin.

Przez to, że nasze domy są często zamkniętym obiegiem, wirusy czy bakterie nie mają jak się wydostać. W efekcie wdychamy je wraz z innymi zanieczyszczeniami i tworzymy im możliwość rozwoju w naszym organizmie. Oczyszczacz powietrza, zwłaszcza taki wykorzystujący filtr HEPA (np. Coway Classic) usuwa drobne cząstki o wielkości 0,02 ㎛ w 99,9% - dzięki oczyszczaczowi powietrza będziemy mogli usunąć prawie całkowicie wirusy z powietrza w naszym domu.

Czy oczyszczacze powietrza poprawiają sen?

Wielu z nas, podejmując decyzję o zakupie oczyszczacza powietrza, zastanawia się czy urządzenie rzeczywiście poprawi jakość snu, tym bardziej że pojawiają się głosy, że z uwagi na głośność pracy — wręcz przeciwnie. Jak to jest z tym spaniem przy włączonym oczyszczaczu?

Przede wszystkim, nasz organizm dużo lepiej funkcjonuje w wolnym od zanieczyszczeń powietrzu, zarówno w stanie aktywnym, jak i spoczynku. Używanie oczyszczacza powietrza w sypialni przyczyni się również do przyjemnego ruchu powietrza, wywołując uczucie delikatnego powiewu w pomieszczeniu, ułatwiając tym samym zasypianie, a to z kolei przełoży się na efektywny wypoczynek. Dodajmy do tego oczywiście oddychanie powietrzem bez pyłków, kurzu, sierści i innych drobin w powietrzu – a to oznacza mniej kaszlu podczas snu i brak problemów z wysuszoną śluzówką po obudzeniu się.

A hałas? Wybierając odpowiedni oczyszczacz z trybem nocnym, nie musimy się martwić o nadmierną liczbę decybeli. Praca wentylatora w urządzeniu może mieć także pozytywny wpływ na sen. Generuje on dźwięk nazywany białym szumem, podobnym do tego wytwarzanego przez radio lub telewizor, co części osób pomaga zasnąć. Dźwięku tego nie skategoryzujemy nawet jako hałas — osoby mające szczególnie płytki sen, wyczulone na nocne odgłosy, nie odczują negatywnie działania cichych oczyszczaczy jak Coway.

Czy oczyszczacze powietrza mogą wysuszyć powietrze?

Dla naszego zdrowia i komfortu życia bardzo istotna jest odpowiednia wilgotność powietrza w mieszkaniu. Za optymalny poziom przyjmuje się 45% wilgotności powietrza — jeśli jest wyższa lub niższa może wywoływać szereg niekorzystnych sytuacji, takich jak np. rozwój pleśni, grzybów albo w drugą stronę — wysuszenie śluzówki, problemy z oddychaniem i wiele innych. Ludzie szukający sposobu na oczyszczenie powietrza w swoim domu często się obawiają, że oczyszczacze powietrza nadmiernie wysuszą powietrze.

Na szczęście nie ma takiej możliwości. Oczyszczacz powietrza to urządzenie stosunkowo proste, które po prostu wciąga zanieczyszczone powietrze i zatrzymuje drobiny na swoich filtrach, wypuszczając za pomocą wentylatora już oczyszczone. Nie ma możliwości pochłaniania pary wodnej z powietrza, czyli wysuszania go. Główna część oczyszczacza — filtr HEPA z polipropoylenu — nie ma możliwości pochłaniania wilgoci, z uwagi na jego niehigroskopijne właściwości. Urządzenie zasysając powietrze nie pochłonie na swoich filtrach pary wodnej i nie spowoduje wysuszenia naszego drogocennego powietrza.

Czy oczyszczacze powietrza mogą zabijać roztocza?

Czym są roztocza? To mikroskopijne stworzenia przypominające wyglądem nieco pająki, które nie są widoczne gołym okiem. Żywią się martwym naskórkiem człowieka oraz innych zwierząt i są dosłownie… wszędzie. W swoim mieszkaniu najczęściej znajdziesz je w pościeli, dywanach, zasłonach, ubraniach i nieodkurzonych powierzchniach (np. meblach). Poruszone, unoszą się w powietrzu, a następnie są przez nas wdychane. Ich odchody powodują u znacznej części społeczeństwa reakcje alergiczne — czasami naprawdę groźne. Objawami alergii na roztocza są swędzący nos i oczy, ciągły katar, a także uciążliwe kichanie lub kaszel.

Szukając rozwiązania — prócz oczywiście leków przeciwalergicznych — wzrok kieruje się ku oczyszczaczom powietrza. I rzeczywiście, urządzenia te doskonale radzą sobie z roztoczami w powietrzu. Oczyszczacze takie jak IDEAL AP 40 Pro dzięki połączeniu filtrów HEPA i węglowego, wciągając zanieczyszczenia z pomieszczenia,są w stanie zatrzymać na nim do 99,97% roztoczy, nawet pomimo ich mikroskopijnej średnicy. Oczyszczacz jest tak naprawdę jedynym sposobem na dom wolny od roztoczy i zanieczyszczeń powietrza, również tych pochodzących z zewnątrz.

