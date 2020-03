HomePro Challenge - pokaż jak spędzasz kwarantannę i wygraj kamerę GoPro

Wielu z nas utknęło w domu, ale nie to nie powód zmartwień. Wszyscy przecież jesteśmy kreatywnymi i świetnie potrafimy odnaleźć się w każdej sytuacji. Aby uczcić naszą obecność w domach, GoPro rzuca wyzwanie #HomePro Challenge. Chcemy zobaczyć Twoją twórcza radość, pomysłowość lub domowe szaleństwa.

Każdego dnia, od 23 marca do 30 kwietnia, wybieramy 5 naszych ulubionych zgłoszeń i nagradzamy twórców kamerą HERO8 Black lub MAX (wybór należy do Ciebie) + 5 letnią subskrypcją GoPro PLUS za darmo!

Nie masz GoPro? Nie ma problemu. W konkursie mogą brać udział filmy z dowolnego aparatu, w tym telefonu. Co więcej, BEZPŁATNA aplikacja GoPro jest świetna do edycji materiałów nagranych dowolną kamerą do tego wyzwania i nie tylko.

Oto jak zgłosić swoją pracę:

• Pobierz bezpłatną aplikację GoPro.

• Użyj aplikacji GoPro, aby opublikować zdjęcie lub film pokazujący Twój moment #HomePro na Instagramie, Youtube, Facebooku lub TikTok.

• Dodaj #GoPro #HomePro do swojego postu, abyśmy mogli go znaleźć i wziąć pod uwagę w naszym wyzwaniu.

Zobacz również: Przyszłość fotografii. Premiera Huawei P30

Niech to będzie eksperyment kulinarny, naukowy (np. pokaż jak robisz jajka w koszulce, jak wygląda eksplozja coli + mentosa), muzyka (pokaż swój talent i umiejętności) lub cokolwiek innego, co uważasz za niesamowite … żongluj szaleństwem, kto chętny? Chcemy to zobaczyć! Mamy mnóstwo kamer GoPro i subskrypcji PLUS do rozdania, nagrywajcie!

Do 29 marca kamery HERO8 Black dostępne w obniżonej cenie 1649zł!

Źródło: inf. prasowa