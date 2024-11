Inteligentne ogrzewanie w domu. Możesz zaoszczędzić nawet 30 procent

Klientom innogy Polska oferowane są nowoczesne rozwiązania do zarządzania ogrzewaniem w ich domach i mieszkaniach. Inteligentne urządzenia umożliwiają dostosowanie temperatury i trybów grzewczych do indywidualnych preferencji użytkowników, co według producenta może pozwolić na zmniejszenie rachunków za ogrzewanie nawet o 30%.