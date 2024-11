Odbierasz telefon tym słowem? Lepiej zmień swoje nawyki

Kiedy na ekranie telefonu pojawia się nieznany lub zastrzeżony numer, wiele osób czuje się zaniepokojonych lub ciekawych. Zastanawiamy się wtedy, czy odebrać połączenie, nawet jeśli się go nie spodziewaliśmy. Warto jednak zastanowić się dwa razy, zanim powiemy "tak"; może to prowadzić do poważnych problemów. Jak działają oszustwa telefoniczne?