Na tych drogach odśnieżanie jest zbędne. Zima nie zaskoczy drogowców?

Prewencja jest zawsze lepsza niż leczenie, lecz dotychczasowe koncepcje, takie jak podgrzewane drogi, były zbyt drogie. Jednak w magazynie naukowym ACS Omega opublikowano artykuł, który sugeruje nowatorskie rozwiązanie. Opracowano nawierzchnie, które potrafią same pozbywać się śniegu i lodu . Zasada działania opiera się na zastosowaniu mikrokapsułek z mieszanką odporną na chlorki w asfalcie .

Co zrobić by zima nie zaskoczyła drogowców?

Jak działa ta technologia? Do asfaltu, przed jego utwardzeniem, dodaje się mikrokapsułki zawierające mieszankę soli. Głównym składnikiem jest octan sodu, a wśród innych elementów znajdują się dwutlenek krzemu, wodorowęglan sodu oraz wielkopiecowy żużel, wszystkie te substancje powleczone są polimerem.

Podczas przeprowadzonych testów, część tradycyjnych składników asfaltowych została zastąpiona przez mikrokapsułki. Rezultat? Ta technologia skutecznie topi śnieg i zapobiega tworzeniu się lodu na dłuższą metę. Nawet pięciocentymetrowa warstwa asfaltu z kapsułkami okazała się wystarczająca, aby zapobiec akumulacji śniegu, w przeciwieństwie do konwencjonalnej nawierzchni, która wymagałaby odśnieżania.

Warto zwrócić uwagę, że używane w miksturze materiały są relatywnie tanie oraz pozyskiwane z odpadów, co czyni z tego rozwiązania praktyczną i ekonomiczną opcję. Koszty budowy takich dróg nie powinny znacząco wzrosnąć, a redukcja wydatków na zimowe utrzymanie dróg może być znaczna. Mimo że potrzebne są dalsze testy, naukowcy zakładają, że właściwości odladzające pięciocentymetrowej warstwy asfaltu utrzymają się przez siedem do ośmiu lat, co stanowiłoby istotne osiągnięcie.