Historyczne postaci w dzisiejszych czasach. Jak wyglądałyby obecnie?

Magdalena Vissagio to artystka, która łączy miłość do historii z umiejętnościami graficznymi. Specjalizuje się w tworzeniu współczesnych portretów znanych postaci historycznych. Jej pasja do komiksów i grafiki komputerowej pozwala na realistyczne odwzorowanie postaci, które zaskakują autentycznością i szczegółowością.