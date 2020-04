RescueBiner. Niewielki gadżet pozwoli szybko wydostać się z pojazdu podczas wypadku

Autorzy projektu mieli doświadczenie z wykonywaniem obowiązków strażaków, więc znają od podszewki problem bezpieczeństwa uczestników kraks. Nawet jeśli wyjdzie się bez szwanku z kolizji, to nie zawsze zaczep pasów jest dostępny lub dobrze działający, podobnie mechanizm otwierania drzwi.

Poszkodowany może być też po prostu w szoku i nie radzić sobie dobrze z takimi czynnościami, czy znajdować się w samochodzie częściowo zanurzonym w wodzie, więc drzwi nie drgną. RescueBiner ma dwa zadania. Sprawne przecięcie pasów bezpieczeństwa i rozbicie szyby bez używania dużej siły.

Sprawne wydostanie się z wraku

Mając go w dobrym miejscu pod ręką, wydostanie się z pokiereszowanego pojazdu zajmie zauważalnie krótszy czas lub w ogóle będzie możliwe, jeśli nie działa zwolnienie pasów czy klamka drzwi. Sprzęt składa się z dwóch podstawowych elementów. To schowany w szczelinie bardzo ostry wymienny nóż do pasów, którym przypadkowo nie można się skaleczyć oraz zbijak do szyb.

Kształt RescueBinera został pomyślany jako ergonomiczny i podobny do dużego otwieranego karabińczyka. Można go np. przyczepić do paska spodni albo powiesić, mieści się w kieszeni. Został wykonany z wytrzymałego aluminium i węglika wolframu (końcówka do wybijania okien).

Po zamówieniu RescueBinera na Kickstarterze, wysyłki będą realizowane do wybranych krajów w sierpniu (Polska jest na liście dostępnych). Najtańsza opcja z dodatkową firmową naklejką Longtail to 25 dolarów (około 105 złotych). Można też wybrać warianty z dodatkową odzieżą (koszulki, czapki) czy paczki wielu sztuk, ale największe zestawy możliwe są do wysłania jedynie na terenie USA.

Źródło: Kickstarter