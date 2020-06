Jaki rodzaj grilla ogrodowego wybrać?

Grillowanie stało się już niemal narodowym sportem Polaków. Wiele osób spędza w ten sposób wolny czas, szczególnie w ciepłe weekendy. Polacy spotykają się zarówno przy klasycznych grillach węglowych, jak i gazowych, przenośnych, murowanych itd. Aby dobrze przygotować się do takiego spotkania towarzyskiego, trzeba się zaopatrzyć w odpowiedni grill, a do tego nie można zapomnieć o funkcjonalnych akcesoriach, które ułatwią grillowanie i zwiększą komfort przyrządzania dań.

Czym kierować się przy wyborze grilla?

Na rynku można znaleźć bardzo szeroki asortyment grillów. Producenci prześcigają się w nowych konstrukcjach, chcąc jak najlepiej spełnić potrzeby miłośników grillowania. Szeroka gama produktów to możliwość dobrania odpowiedniego rodzaju grilla do indywidualnych potrzeb i do miejsca, jakim się dysponuje.

Na początek należy się zastanowić, jak wiele osób będziemy zapraszali na grilla. Im więcej gości, tym więcej jedzenia trzeba przyrządzić, i to w dość krótkim czasie. Nie można przecież wystawiać gości na zbyt długie oczekiwanie na posiłek. To oznacza, że trzeba się zastanowić, jak duża powierzchnia robocza grilla jest potrzebna. Duży ruszt pozwoli przygotować wiele porcji jedzenia naraz, ale oznacza jednocześnie duży rozmiar grilla.

Ruszt to jedna z najważniejszych części grilla. Powinien być solidny, wykonany z wysokiej klasy materiału. Najczęściej producenci wykonują ruszty żeliwne lub ze stali nierdzewnej. W droższych modelach grillów można się spotkać z rusztami metalowymi, które dodatkowo mają powłokę porcelanową. Solidny ruszt to gwarancja, że grill będzie służył przez wiele lat.

Grille ogrodowe to jednak nie tylko ruszt. Warto zwrócić uwagę także na dodatkowe elementy, które przyspieszą pieczenie produktów, a także ochronią dania przed zmiennymi warunkami atmosferycznymi.

Grille ogrodowe IKEA mogą być wyposażone na przykład w regulator temperatury. Dzięki niemu można dostosować temperaturę ściśle do konkretnej potrawy. To zwiększy efektywność pieczenia, a przy okazji pozwoli uniknąć wysuszenia mięsa „na wiór”.

W przypadku grillów elektrycznych ważna jest także ich moc. Im jest wyższa, tym ruszt szybciej się nagrzewa. To z kolei przekłada się na szybsze przygotowywanie potraw. Moc najlepszych grillów to przedział od 1500 do 2200 W.

Warto się również zastanowić, czy wybrać grill z pokrywą, czy bez takiego elementu. Pokrywa nie tylko przyspiesza grillowanie i chroni przed pryskającym tłuszczem, lecz także chroni przygotowywaną potrawę przed deszczem i wiatrem. Gdy nie ma pokrywy, grill powinien mieć solidną osłonę przed wiatrem, chroniącą ruszt. Warto także zwrócić uwagę na stabilność grilla. Im więcej nóżek i im grubsze, tym mniejsze prawdopodobieństwo, że grill się przewróci nawet przy bardzo silnych podmuchach wiatru.

Rodzaje grillów ogrodowych: jaki wybrać?

W sklepach można znaleźć różne rodzaje grillów ogrodowych. Do najpopularniejszych należą bez wątpienia przenośne grille węglowe. To zwykle lekkie, mobilne modele, które bez problemu można przenosić, a nawet zabierać ze sobą poza posesję (np. nad rzekę). Takie grille mają niewątpliwy urok – można siedzieć przy żarze, czuć niepowtarzalny zapach palonego węgla drzewnego lub brykietu. Takie grille nie zajmują dużo miejsca, ale za to trzeba dłużej czekać na przygotowanie potrawy niż np. w grillu elektrycznym i trzeba włożyć więcej wysiłku w jego rozpalenie.

Jeśli jest więcej miejsca, ponieważ do dyspozycji jest duży taras lub ogród, warto wybrać duży grill węglowy z szafką. Na takim ruszcie można przygotować jednocześnie nawet kilkanaście porcji, a dzięki dodatkowej przestrzeni roboczej nad szafką (dodatkowy blat) przygotowywanie potraw jest dużo łatwiejsze i wygodniejsze. Do tego w szafce można przechowywać talerze, sztućce, kubki i inne akcesoria.

Inny typ grillów to modele elektryczne. Zwykle nie zajmują dużo miejsca, zatem można ich używać nawet w pomieszczeniach lub na balkonach. Ważne, żeby w pobliżu był dostęp do gniazdka elektrycznego. Taki grill szybko się nagrzewa i nie jest skomplikowany w obsłudze. Większe modele nie mają pokrywy, natomiast mniejsze są często zamykane. To pozwala piec mięso jednocześnie z dwóch stron. Dzięki takim urządzeniom można także przygotować opiekane kanapki.

Do grillowania na balkonie lub w zaciszu kuchni można również wykorzystać patelnie grillowe. Dzięki nim można uzyskać apetyczne grillowe prążki. Takie patelnie grillowe IKEA są przeznaczone do wszystkich rodzajów kuchenek.

Innym wariantem jest grill gazowy. To duże urządzenie, więc trzeba przeznaczyć na taki grill dużo miejsca. Taki model sprawdzi się doskonale przy dużych spotkaniach towarzyskich, ponieważ pozwala przygotowywać naraz dania dla 8–10 osób. Grille gazowe są komfortowe w użytkowaniu. Nie trzeba np. się schylać, bo na ogół są dość wysokie. Poszczególne modele różnią się m.in. liczbą palników – najpopularniejsze to czteropalnikowe.

Grill stacjonarny czy na kółkach?

Jedną z ważniejszych kwestii przy wyborze grilla jest to, czy postawić na model stacjonarny, czy na grill na kółkach. Wszystko zależy oczywiście od tego, gdzie będzie użytkowany grill i czy konieczne będzie jego przemieszczanie.

Grille na kółkach doskonale sprawdzą się, gdy użytkownikom zależy na mobilności takich urządzeń. Takie grille łatwo przemieszczać dzięki kółkom. Urządzenie można ustawić w dowolnym miejscu i przestawiać go zgodnie z potrzebami (np. ukryć pod zadaszeniem, gdy zacznie padać). Grill przenośny sprawdzi się także, gdy będzie używany podczas wakacyjnych wypadów za miasto czy weekendowego wypoczynku na działce lub nad jeziorem.

Jeśli grill nie będzie nigdzie przewożony, dobrym rozwiązaniem może okazać się duży model z szafką. To idealny grill dla właścicieli ogrodów lub przestronnych tarasów. Szafka zwiększy komfort przyrządzania potraw, a do tego pozwoli schować różne akcesoria.

Akcesoria i przybory do grillowania

W grillowaniu ważny jest nie tylko sam grill, jego rodzaj i wielkość, lecz także akcesoria i przybory, których się używa podczas grillowania. To właśnie dzięki nim można przyrządzać potrawy bezpieczniej, wygodniej i szybciej. Jakie akcesoria mogą się przydać?

Warto zaopatrzyć się w fartuch i rękawice kuchenne. Fartuch skutecznie zabezpieczy ubranie przed zachlapaniem i tłuszczem w czasie grillowania i pozwoli skupić się na przyrządzaniu potrawy zamiast na unikaniu zabrudzenia. Natomiast rękawica kuchenna to skuteczne zabezpieczenie przed poparzeniem, a do tego ułatwia przenoszenie gorących półmisków.

Nieocenione przy grillowaniu są także specjalne sztućce. Najlepiej od razu zaopatrzyć się w cały komplet takich akcesoriów – szpikulec, szczypce, widelec do grilla, łopatka, a także szczotka do glazurowania potraw. Dzięki nim przyrządzanie potraw na grillu stanie się łatwiejsze i bezpieczniejsze, podobnie jak potem ich serwowanie.

Natomiast po zakończeniu grillowania nieoceniona okazuje się szczotka do czyszczenia grilla ze stali nierdzewnej. Dzięki niej można usunąć z rusztu nawet najtrudniejsze zabrudzenia. Jeśli nie chowa się grilla w sezonie i pozostaje on przez cały czas w ogrodzie lub na tarasie, warto zaopatrzyć się w specjalny pokrowiec na grilla.

Czas spędzony przy grillu może obfitować w niezapomniane chwile. Dzięki dobraniu odpowiedniego grilla ogrodowego i funkcjonalnych akcesoriów można jeszcze bardziej zwiększyć komfort grillowania. Warto zatem przygotować się do tego jeszcze przed sezonem.

