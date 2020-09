Największy statek wycieczkowy. Koronawirus może przeszkodzić nie tylko w budowie

Przeznaczony dla armatora Royal Caribbean International "Wonder of the Seas", który z chwilą przekazania do eksploatacji ma stać się największym statkiem wycieczkowym na świecie, został zwodowany w stoczni Chantiers de l'Atlantique w St. Nazaire we Francji — informuje serwis portalmorski.pl.

Jego rozmiary i możliwości imponują. Ten osiemnastopokładowy gigant będzie mógł na dolnych łóżkach pomieścić nawet 5 tys. gości. W sumie przewidziano miejsce dla 6360 pasażerów. "Wonder of the Seas" ma być o 20 proc. większą jednostką pod względem tonażu pojemnościowego od dotychczas pływających wycieczkowców.

Jak przystało na tak luksusowy model, na pokładzie spodziewać można się wielu atrakcji.

Pytanie tylko, czy na mierzącego 362 metry wycieczkowca skusi się aż tylu chętnych. Koronawirus już przeszkadza w budowie. Statek miał być oddany do użytku w 2021 roku. Wiemy, że tak się nie stanie — wszystko z powodu pandemii. Na pełne wody jednostka ma wypłynąć dopiero w 2022 roku. Tylko jak wtedy wyglądać będzie transport?

Nie da się ukryć, że przez pandemię statki wycieczkowe mogły stracić wielu entuzjastów. Media wiele razy opisywały historie o zatrzymanych na morzu statkach, bo na pokładzie znalazły się zarażone osoby. Trudno przewidywać, co stanie się w 2022 roku, ale być może niektórzy zrezygnują z marzenia o rejsie wycieczkowcem — właśnie ze względów bezpieczeństwa.