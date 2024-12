Inżynierka z NASA pokazała trik na odmrażanie szyb. Nie musisz skrobać

Eden Tyres, związana zawodowo z agencją NASA, prowadzi także kanał @eden_tyres_and_servicing na TikToku. Tam dzieli się swoją wiedzą o motoryzacji, oferując cenne porady dotyczące pielęgnacji aut . Tym razem zaprezentowała nam innowacyjny sposób na szybkie odszronienie szyby, co znacznie ułatwi życie kierowcom.

W filmiku Eden przedstawia cztery kroki, które pomogą pozbyć się lodu z szyb. Najpierw uruchamiamy silnik samochodu oraz właczamy nawiew i ogrzewanie na pełną moc . To popularny sposób wśród kierowców na poprawę przejrzystości szyb w niekorzystnych warunkach.

Następnym krokiem jest włączenie klimatyzacji, która skutecznie pochłania nadmiar wilgoci z wnętrza pojazdu. Kolejny ruch to użycie cyrkulacji wewnętrznej, co zmniejsza ogólną wilgotność. Ostatnia rada to lekko uchylić okna. Wystarczy je delikatnie otworzyć, aby zimne powietrze pomogło osuszyć wnętrze samochodu. Mimo że te instrukcje mogą wydawać się szczegółowe, ich realizacja zajmie mniej niż minutę i efektywnie usunie szron z szyb.