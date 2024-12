Ukryty przycisk w piekarniku. Ma bardzo przydatną funkcję

Zakładamy, że przystępując do czyszczenia piekarnika , chcesz dokładnie wymyć jego wnętrze. Przeciętne wytarcie ścianek i usunięcie resztek jedzenia z blachy nie wystarczy, bo to najlepiej robić po każdym użyciu piekarnika . Zaleca się przynajmniej raz w tygodniu dokładne czyszczenie. Nie obawiaj się, jeśli zastosujesz nasz sprawdzony trik, oszczędzisz czas i unikniesz żmudnego szorowania . Piekarnik będzie błyszczał, nawet w trudno dostępnych miejscach.

Pierwszym krokiem jest szerokie otwarcie drzwi piekarnika i lokalizacja zaślepek na zawiasach u dołu. Naciśnij przycisk, by je odblokować . Teraz bez trudu odczepisz drzwiczki od urządzenia. Mechanizm zaczepów może się różnić w zależności od modelu i producenta piekarnika, ale zasada działania pozostaje taka sama. Następnie wyjmij blachy, ruszt i metalowe elementy z wnętrza. Teraz ściągnij plastik, który zabezpiecza szybę w drzwiach piekarnika, delikatnie wysuwając go w górę. Bądź przy tym szczególnie ostrożny. Wyjmij szybę i odłóż ją w bezpieczne miejsce.

Przejdźmy do przygotowania skutecznego detergentu do usuwania brudu. W miseczce zmieszaj sodę oczyszczoną i wodę. To wszystko, jeśli chodzi o składniki. Soda doskonale rozpuszcza tłuszcz i resztki jedzenia. Nałóż pastę na zabrudzone miejsca, korzystając na przykład z starej szczoteczki do zębów. Ostatnim krokiem jest spryskanie wszystkiego octem, co wywoła aktywną pianę, która pozbędzie się wszystkich zabrudzeń. Usuń pianę ręcznikiem papierowym i osusz powierzchnie szmatką. W ten sposób wyczyść obie szklane powierzchnie piekarnika oraz pozostałe elementy. Szybko, łatwo i skutecznie!