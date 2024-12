Twój telefon się zacina? Sprawdź, jak przywrócić szybkość działania

Telefony z systemem Android mają skłonność do gromadzenia tzw. pamięci podręcznej (cache), co prowadzi do spowolnienia działania oprogramowania. Kiedy urządzenie zaczyna się zacinać, narasta w nas frustracja, a w nagłych chwilach myślimy o jego wymianie. Zanim zdecydujesz się na ten krok, spróbuj wyczyścić pamięć cache. To proste działanie może przywrócić telefon do znanej nam formy!