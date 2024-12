Okienna pompa ciepła. Idealne rozwiązanie dla mieszkańców bloków

Serwis Globenergia podkreśla, że bez rozległych badań, rozwój w tej dziedzinie może być ograniczony. Jednak okienne pompy ciepła to jedna z propozycji, która może być przystosowana do budownictwa mieszkaniowego .

Aktualnie okienna pompa ciepła jest w fazie projektowej, a data jej powszechnej dostępności pozostaje nieznana. Firmy Gradient i Midea America, które stoją za tym innowacyjnym pomysłem, zdobyły nagrodę w konkursie Clean Heat for All Challenge w Nowym Jorku.

To kompaktowe urządzenie jest skierowane głównie do osób wynajmujących małe mieszkania. Projektanci otrzymali od Nowego Jorku nagrodę w wysokości 70 milionów dolarów na rozwój tej koncepcji .

Kilka lat i okienne pompy ciepła mogą stać się powszechnym widokiem na nowojorskich parapetach, zwłaszcza że montaż tego urządzenia jest łatwy. Niestety, obecna wersja może nie pasować do okien w niektórych krajach , ponieważ zaprojektowano ją z myślą o oknach przesuwanych w górę, popularnych w USA.

Aby zainstalować pompę ciepła od firmy Gradient, okno musi mieć odpowiedni wymiar – szerokość co najmniej 61 cm oraz głębokość od 15 do 40 cm. Ponadto, wokół urządzenia musi być odpowiednia przestrzeń dla jednostek wewnętrznej i zewnętrznej. Uważa się, że pompa jest w stanie ogrzać lub schłodzić przestrzeń do 40 m². Jeśli mieszkanie jest większe, konieczne może być więcej takich urządzeń.