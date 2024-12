Wieszasz mokry ręcznik na kaloryferze? Zobacz, dlaczego tego nie robić

Większość osób wiesza ręczniki na kaloryferze po kąpieli, gdy są mokre. Na pierwszy rzut oka wydaje się to wygodnym rozwiązaniem, jednak niesie ze sobą kilka ryzyk. Po pierwsze, utrudnia efektywne rozprzestrzenianie się ciepła w pomieszczeniu, co może prowadzić do wyższych rachunków za ogrzewanie.