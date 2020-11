Ekologiczny wieszak może wkrótce być nowym trendem. Dziś plastikowy przedmiot to olbrzymi problem

Oczywiście nic dziwnego, że inne problemy jako pierwsze wyszły na wierzch. Produkcja ubrań w takich państwach jak Bangladesz oparta jest na wyzysku i fatalnych warunkach pracy.

Eksperci od dawna alarmują, że za każdym razem, gdy robimy pranie, włókna poliestrowe odczepiają się od syntetycznego materiału i poprzez system kanalizacji trafiają do środowiska, w tym do oceanów. Tam mogą być pochłonięte przez zwierzęta. Pomimo tego, że oczyszczalnie ścieków są w stanie wyłapać do 99 proc. włókien, pozostała ich część nie jest zatrzymywana.

Szkodliwe oblicze mody — Szybki rozwój branży modowej nastąpił w latach 80-tych i 90-tych ub. wieku – mówi w rozmowie z WP Tech Agnieszka Oleksyn – Wajda, radca prawny, twórca i kierownik studiów podyplomowych Prawo Ochrony Środowiska oraz Akademii Biznesu i Prawa Mody w Centrum Kształcenia Podyplomowego Uczelni Łazarskiego. – W tych latach modne ubrania, szyte wcześniej dla nielicznych, stały się dostępne dla szerokich rzesz ludności. Tym sposobem moda luksusowa w procesie „democratisation of fashion” stała się tzw. „fast fashion”. W bieżącym wieku branża mody okazała się najszybciej rosnącym globalnym biznesem. Czytaj więcej

— Wiele naszych prac koncentruje się na poliestrze, a poliester jest najczęściej stosowanym włóknem syntetycznym w przemyśle tekstylnym — informuje Max Kelly.

Teraz okazuje się, że jest jeszcze jeden zapomniany problem: wieszaki. Z raportu naukowców z Northumbria University, o którym pisze serwis Nauka w Polsce, wynika, że w samej tylko Wielkiej Brytanii w 2019 roku w użyciu było 954 mln plastikowych wieszaków.

Co więcej, 16 proc. z nich służyło wyłącznie w trakcie transportu i po dotarciu ubrań do sklepów, wieszaki były wyrzucane.

Wiele odzieżowych marek i sklepów w Wielkiej Brytanii nie zdawało sobie z tego nawet sprawy, co w znaczący sposób uniemożliwiało recykling wieszaków. Autorzy raportu szacują, że w skali globalnej mówimy więc o dużo większych liczbach odpadów.

Według naukowców raport może być dzwonkiem alarmowym i osoby odpowiedzialne za produkcję oraz transport ubrań wypracują nowe rozwiązania, pozwalające zrezygnować z plastikowych wieszaków.

Oby wieszaki podzieliły los innych jednorazowych produktów, jak słomki czy butelki. Działania dużych koncernów pokazują, że można wyeliminować plastik. Problem polega na tym, że w przypadku wieszaków o szkodliwym działaniu było przez długi czas cicho. Na realną alternatywę możemy więc jeszcze trochę poczekać.