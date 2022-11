Amazon z nowym robotem. Zastąpi ludzi w tych czynnościach

Sparrow – bo tak nazywa się nowa maszyna – ma usprawnić proces realizacji zamówień, transportując skrzynki do pracowników, którzy następnie mają za zadanie je zapakować. Amazon twierdzi , że ramię jest w stanie "identyfikować, wybierać i przetwarzać poszczególne elementy w magazynach".

W codziennej pracy mają też pomóc inne roboty Amazona – Cardinal oraz Robin – których zadanie ma polegać na przenoszeniu zapakowanych paczek w inne części magazynu, zanim zostaną one wysłane do klientów. Jednocześnie firma twierdzi, że Sparrow to najnowocześniejsza maszyna tego typu, która reprezentuje znaczący postęp w technologii robotyki przemysłowej.