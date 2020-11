Zabijają koronawirusa. Kolejne firmy "stawiają" na ten sprzęt

Oczywistym wyborem są wszelkiej maści jonizatory czy oczyszczacze powietrza nieco mniej parownice. Jeśli chodzi o te ostatnie urządzenia to naprzeciw wychodzą Szwajcarzy z Laurastar, którzy pokazali swoją kompaktową parownicę, potrafiąca eliminować 99,9% wirusów, roztoczy i bakterii z prasowanych materiałów i powierzchni nią traktowanych. Problem pozbycia się wirusów z różnych materiałów jest bardzo poważny, co pokazują badania opublikowane w Virology Journal.

Udowadniają one , że cząstki koronawirusa SARS-CoV-2 powodującego chorobę COVID-19 mogą przetrwać prawie miesiąc na szkle, stali nierdzewnej, banknotach papierowych i na polimerze. Zależy to oczywiście od temperatury i poziomu wilgoci otoczenia. Najlepsze warunki to 20 stopni Celsjusza i 50 proc. RH.

Parownica świetnie sprawdzi się nie tylko przy ubraniach, ale można ją też wykorzystać do zabawek, klamek, portfeli, okularów, kasków czy innych powierzchni w mieszkaniu.

Parownica Iggi korzysta z technologii DMS, która wytwarza Ultradelikatną Suchą Parę – szybką, silnie działającą i suchą. Eliminuje ona chorobotwórcze mikroorganizmy, które mogą pozostać w tkaninach nawet po praniu w pralce. Zarówno krótkie cykle prania, jak i pranie w niskich temperaturach (30–40°C), szczególnie kiedy tkaniny były narażone na długotrwałą ekspozycję na czynniki potencjalnie szkodliwe, nie gwarantuje pozbycia się zarazków i bakterii z pranych materiałów. Natomiast podana para poradzi sobie z nimi w kilka sekund. Badania naukowe przeprowadzone przez szwajcarskie laboratoria wykazały, że para DMS dogłębnie i naturalnie oczyszcza tkaniny, eliminując 99,9% wirusów,

(w tym koronawirusy), bakterii, grzybów oraz 100% roztoczy.

Jak to działa?

Po włączeniu parownica osiąga temperaturę 145°C w czasie 2,5 minuty. Całkowicie napełniony zbiornik na wodę pozwala na ok. 7-minutowy, ciągły wyrzut pary – to wystarczająca ilość czasu, aby zdezynfekować najczęściej dotykane przedmioty czy wygładzić strój.

Parownice na rynku AGD stają się coraz bardziej popularne. Stąd pojawienie się gigantów w tej branży takich jak Philips, Tefal czy Beko.