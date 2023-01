Zapomnij o białych żarówkach. Ten zestaw nada kolorów twojemu mieszkaniu

Białe lub żółte żarówki to już przeżytek – podobnie jak włączanie światła za pomocą naściennego łącznika. Dzięki inteligentnym żarówkom i taśmom LED od TP-Link Tapo będziesz mógł nadać kolorów swojemu mieszkaniu i zarządzać światłem przy pomocy samego smartfonu.

Do niedawna nie byłem przekonany do LED-ów, które kojarzyły mi się z kiczowatymi lokalami, w których od światła można dostać oczopląsu. Zmieniłem jednak zdanie po doświadczeniach z żarówkami i taśmami LED z serii Tapo od TP-Link. Po raz pierwszy zobaczyłem je u siostry, która postanowiła udekorować swój nowy dom z wykorzystaniem wielobarwnych świateł. A że sam niedawno wyposażyłem mieszkanie w nowe żyrandole, trzeba było do nich znaleźć odpowiednie żarówki. Poszedłem za radą siostry i również zwróciłem się ku Tapo.

Żarówki i taśmy LED Tapo od TP-Link

TP-Link konsekwentnie rozbudowuje portfolio urządzeń smart home z serii Tapo. W kwestii żarówek ze standardowym gwintem E27 można rzec, że mamy do czynienia z sytuacją – do wyboru do koloru. Firma oferuje bowiem trzy rodzaje żarówek smart Wi-Fi – L510E, L520E i L530E.

Pierwsza z nich, czyli Tapo L510E emituje żółte światło z możliwością dostosowania jego natężenia. Druga energooszczędna żarówka LED od TP-Link to Tapo L520E, która emituje białe światło o temperaturze 4000K, imitując naturalne oświetlenie. Jej moc to 806 lm, co odpowiada 60W klasycznej żarówki. Obie oświetlają obecnie moją kuchnię. Trzecia i – moim zdaniem – najciekawsza z całej grupy to Tapo L530E z bogatą paletą barw RGB.

Oczywiście wszystkie z nich wyposażone są w ściemniacz umożliwiający dostosowanie jasności. Można je również połączyć w grupy, aby zarządzać kilkoma żarówkami jednocześnie.

Ta ostatnia – z moich osobistych doświadczeń – robi największe i piorunujące wrażenie w połączeniu z taśmą LED Tapo L920-5. Pozwala ona na zmianę kolorów w pełnej palecie barw RGB. Co więcej, na jednym pasku można uzyskać jednocześnie wiele spośród 16 mln kolorów. Do wyboru są również liczne efekty świetlne, które nadają pomieszczeniom klubowy klimat. Istnieje też opcja trybu muzycznego, który sprawi, że światło będzie pulsować w rytm ulubionych utworów.

Sama taśma ma długość 5 metrów i można ją dowolnie przycinać w wyznaczonych punktach. Jej elastyczna forma i taśma klejąca pozwalają na instalację niemal w dowolnym miejscu. Osobiście zdecydowałem przymocować je pod sufitem i na tylnej ścianie telewizora. I muszę przyznać, że takie połączenie sprawdza się idealnie podczas wieczornych seansów filmowych.





Źródło zdjęć: © Gadżetomania [ 1 / 3 ] Żarówki Tapo pozwalają na dostosowanie natężenia światła, a nawet zmianę jego koloru

Konfiguracja i zarządzanie oświetleniem Tapo

Konfiguracja wszystkich żarówek Tapo jest banalnie prosta. Wystarczy wkręcić je do gniazda, włączyć zasilanie i połączyć z domową siecią Wi-Fi, podążając za wskazówkami w aplikacji Tapo. Cały proces zamyka się w kilku następujących punktach: Przejdź do Sklepu Play, Apple App Store, lub zeskanuj kod QR, aby pobrać aplikację Tapo. Otwórz aplikację i zaloguj się swoim TP-Link ID. Jeśli nie masz jeszcze TP-Link ID, możesz założyć konto, klikając "Zarejestruj" i postępując zgodnie z instrukcjami w aplikacji. Kliknij przycisk + w aplikacji Tapo i wybierz swój model. Zamontuj żarówkę, włącz ją i poczekaj około 5 sekund, aż żarówka zamiga 3 razy. Utrzymuj swój telefon lub tablet w pobliżu Żarówki Tapo podczas konfiguracji. Przejdź do ustawień Wi-Fi Twojego telefonu i połącz go z siecią żarówki Tapo: Tapo_Bulb_XXXX, a następnie wróć do tej aplikacji. Wybierz swoją sieć i wpisz jej hasło. Następnie kliknij "Dalej", aby dodać żarówkę Tapo do sieci domowej. Nadaj nazwę swojej żarówce Tapo, wybierz lokalizację i ikonę, w celu jej łatwej identyfikacji. Po zakończeniu konfiguracji możesz sprawdzić dostępne aktualizacje oprogramowania, aby zapewnić optymalną wydajność.

Źródło zdjęć: © Gadżetomania Z taśmami LED od Tapo można stworzyć idealne warunki do oglądania ulubionych seriali

Do zarządzania oświetleniem wystarczy smartfon lub tablet z zainstalowaną aplikacją Tapo – nie potrzeba do tego huba ani żadnych innych urządzeń. Dzięki niej można zarządzać światłem i dostosowywać jasność lub kolor w zależności od sytuacji czy pory dnia. Ponadto aplikacja pozwala na śledzenie zużycia energii, zapisanie ulubionych ustawień jako scen oraz ustawianie harmonogramu czy timera działania żarówki. Warto dodać, że to wszystko jest możliwe z dowolnego miejsca – nawet jeśli jesteśmy poza domem.

Takie rozwiązanie pozwala na zarządzanie światłem, gdy np. wyjedziemy na wakacje i chcemy odstraszyć potencjalnych intruzów. Tryb "Poza domem" włącza i gasi światło o przypadkowych porach, co sprawia wrażenie, jakby ktoś z domowników znajdował się w środku. Natomiast, gdy jesteśmy w domu, możemy zarządzać oświetleniem również głosowo. Wystarczy zintegrować żarówki z Asystentem Google lub Amazon Alexa, aby włączyć lub wyłączyć światło w konkretnych pomieszczeniach.

Konrad Siwik, dziennikarz dobreprogramy.pl