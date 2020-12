5G - przyszłość jest dziś

Co to jest 5G?

Odpowiedzmy sobie wpierw na pytanie, czym tak naprawdę jest sieć 5G? Każdy o niej słyszał, choćby z głośnych teorii spiskowych na temat jej domniemanego wpływu na zdrowie człowieka. Trzymajmy się jednak faktów: 5G to następca standardu 4G (4G LTE), który jest od niego znacznie nowocześniejszy, stabilniejszy i szybszy.

Technologia 4G umożliwia pobieranie i wysyłanie danych w tempie odpowiednio 100 i 50 Mbit/s, a najszybsze sieci tej generacji dobijają do 150 i więcej Mbit/s. Oczywiście w teorii, gdyż w praktyce często transfery oscylują wokół 30–40 Mbit/s. Skąd takie różnice między realnymi wartościami a tym, co “jest na papierze”, a więc w umowie z operatorem? LTE ogranicza kilka czynników, m.in. lokalizacja (odległość od stacji BTS, a także mury budynku) czy typ routera i samego komputera. Z siecią 5G będzie inaczej — jej rzeczywiste prędkości mają być znacznie wyższe od teoretycznych 4G LTE!

Kosmiczne prędkości 5G i nie tylko

Pamiętasz, jak Polskę pokrywała sieć LTE? Jej debiut zrewolucjonizował rynek i w końcu Internet mobilny miał rację bytu. Kolejnym — i jeszcze większym — skokiem jakościowym będzie 5G, który ma osiągać nawet 200 razy wyższe prędkości danych od 4G LTE! Tak — 5G w teorii może mieć prędkość nawet 20000/1000 Mbit/s, ale w 5G chodzi nie tylko o nią chodzi. Jak już wcześniej wspomniano, sieć najnowszej technologii będzie też o wiele stabilniejsza i pojemna.

Czy słyszałeś o tzw. Internecie Rzeczy (ang. Internet of Things)? W tej koncepcji nie tylko komputery, laptopy, smartfony czy telewizory mają być połączone w jedną sieć, ale i… odkurzacze, pralki i cały domowy sprzęt RTV/AGD! Nie będziesz musiał wracać do domu, aby wyłączyć rozgrzane żelazko. Z Internetem Rzeczy zrobisz to zdalnie. Nie będziesz też musiał martwić się o zapisywania danych treningowych — w przyszłości nawet najtańsze opaski sportowe (porównaj obecne modele na https://komorkomat.pl/najlepsze-opaski-fitness/) będą miały możliwość zapisywania i przechowywania danych w chmurze. Dostęp do własnych danych będzie jeszcze bardziej wygodny niż dotychczas. Gdziekolwiek się nie udasz, będziesz w zasięgu 5G, a każde urządzenie elektroniczne będzie podłączone do tej sieci.

Jak tam raczkujące 5G w Polsce?

Do tego poziomu jeszcze trochę nam brakuje, ale sieć 5G buduje się dosłownie na naszych oczach. Pierwsze komercyjne 5G zostało założone przez Plusa w maju, a nie minęło kilka/kilkanaście tygodni, a do ekipy 5G dołączył też T-Mobile, Play oraz Orange. Obecnie sieć pokrywa tylko część kraju (w praktyce największe miasta i regiony), ale docelowo 5G ma być dostępne w każdym zakątku Polski.

Rynek 5G ma wielki potencjał, także ten krajowy. Jeszcze rok temu o tej porze smartfonów z modułem 5G było jak na lekarstwo. Pierwszym z nich był dość mało znany Huawei Mate 20X 5G, który zadebiutował latem 2019 roku u operatora Play. Nie zrobił on furory, zwyczajnie wyprzedzając swoje czasy — nie można było korzystać z jego największej zalety, przynajmniej w Polsce.

Od I kwartału 2020 obserwuje się u producentów smartfonów rosnący trend w wypuszczaniu na rynek modeli zdolnych obsłużyć 5G. Jak każda zaawansowana nowinka techniczna, moduły sieci piątej generacji trafiły wpierw do modeli flagowych, a więc najdroższych i najbardziej wyposażonych na rynku, jak np. Samsung Galaxy Note20 Ultra - sprawdź, czy warto kupić. Z biegiem czasu coraz częściej pojawiały się także w średniej półce cenowej. To tylko kwestia czasu, jak będzie można kupić smartfona 5G za około 1000 zł! Dla przypomnienia, Huawei Mate 20X 5G kosztował w chwili debiutu ponad 4000 zł…

Początkowo dobrodziejstwa 5G będą dla Ciebie dostępne właśnie w smartfonie czy Internecie domowym, ale jednego możesz być pewien. W przyszłości będziesz korzystał z 5G na każdym kroku!

