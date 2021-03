Innowacyjna technologia. Wykorzystuje ludzkie ciało do ładowania małych gadżetów

Urządzenie opisane na łamach czasopisma naukowego "Nature Communications", składa się z trzech podstawowych części: ogniw biopaliwowych zasilanych przez ludzki pot, generatorów tryboelektrycznych napędzanych ruchem i superkondensatorów magazynujących energię.

Technologia pozwala naładować małe gadżety

Jak przekonują twórcy, wszystkie części są elastyczne, można je z łatwością nadrukować na odzieży, korzystając z metody sitodruku i nie ma przeciwwskazań, aby je moczyć i prać. Zaznaczają też, że inspiracją do stworzenia technologii były mirkosieci funkcjonujące w społeczeństwie.

— Stosujemy koncepcję mikrosieci do tworzenia nadających się do noszenia systemów, które są zasilane w sposób zrównoważony, niezawodny i niezależny — powiedział współautor publikacji Lu Yin. Dodał: - podobnie jak mikrosieć miejska integruje różnorodne lokalne, odnawialne źródła energii, takie jak wiatr i słońce, tak mikrosieci do noszenia integrują urządzenia, które lokalnie pobierają energię z różnych części ciała, takich jak pot i ruch, jednocześnie przechowując energię.

Zobacz również: Telewizor Samsunga z zakrzywioną matrycą

Wszystkie niezbędne elementy są drukowane metodą sitodruku na koszulce i rozmieszczane w taki sposób, aby zoptymalizować ilość gromadzonej energii. Ogniwa biopaliwa znajdują się wewnątrz koszulki na klatce piersiowej, generatory tryboelektryczne na zewnątrz koszulki na przedramionach i w pobliżu talii, podobnie jak superkondensat rozmieszczone na klatce piersiowej.

Wytwarzanie i przetwarzanie energii rozpoczyna się natychmiast, gdy użytkownik zacznie się poruszać, jeszcze zanim zacznie się pocić. Wówczas działają generatory tryboelektryczne. Dopiero później, pod wpływem pojawiającego się potu, energię zaczynają dostarczać ogniwa biopaliwowe. Kontynuują swoje działanie nawet wtedy, gdy użytkownik przestanie się poruszać.

Eksperci przetestowali swoje rozwiązanie podczas 30-minutowych sesji, składających się z 10 minut ćwiczeń na rowerze stacjonarnym lub biegania i 20 minut odpoczynku. Badania wykazały, że system był w stanie zasilać zegarek na rękę z wyświetlaczem LCD .

Naukowcy planują dalsze prace nad podobnymi projektem. Chcą, aby technologia służyła nie tylko sportowcom, ale była też przydatna np. dla osób pracujących w biurze. Muszą jednak opracować nowe sposoby pozyskiwania energii i jej przetwarzania.