Baterie ładowane na USB-C? Taki pomysł ma Free Energy

Aby zrealizować projekt tego rodzaju akumulatorków, startup Free Energy postanowił zebrać pieniądze za pomocą serwisu croudfoundingowego Indiegogo. Wpłacając 35 dolarów (równowartość około 135 złotych) można było otrzymać cztery baterie AAA. Za niecałe sto dolarów firma proponowała zestaw ośmiu różnych akumulatorów – 4 w wersji AAA oraz kolejnych 4 AA.

To, co powinno się spodobać wielu ewentualnym użytkownikom, to uniwersalność akumulatorów. Dzięki zastosowaniu portu USB-C, który jest jednym z najbardziej popularnych wejść, zyskujemy możliwość korzystania z zaledwie jednej ładowarki do ładowania wielu rodzaju urządzeń, gadżetów, a także wspomnianych baterii.

Zdaniem twórców projektu, przeciętne gospodarstwo domowe ma około 25 urządzeń zasilanych bateriami. Z tego powodu użycie akumulatorów wielorazowego użytku może znacząco zmniejszyć zużycie baterii. Zgodnie z ich twierdzeniem jeden akumulator jest w stanie zastąpić 1500 jednorazowych baterii, co przekłada się na znaczącą oszczędność.

Zaletą akumulatorów od Free Energy ma być wbudowana płytka PCB zapewniają zabezpieczenie przed przegrzaniem, zwarciem, upływem mocy, przeładowaniem, a także wysokim ciśnieniem i nadprądowe. Użytkownika bardziej jednak zainteresuje zapewne czas ładowania. Ze strony zbiórki wynika, że jednoczesne ładowanie 4 baterii AA / AAA w gnieździe zajmuje tylko 2,6 godziny. Każda bateria została także wyposażona w LED-owy wskaźnik, który pokazuje jej aktualny stan naładowania.

O ile sama zbiórka na realizację projektu została już zakończona, tak nadal można za jej pomocą zakupić zestaw akumulatorków.