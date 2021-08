NASA wyśle na Marsa humanoidalne roboty. Zbadają jaskinie

W ramach projektu BRAILLE NASA i Boston Dynamics prowadzą testy autonomicznych i humanoidalnych robotów. Maszyny badają na Ziemi jaskinie, które mają przypominać te występujące na Czerwonej Planecie. Testy mają na celu udoskonalenie technologii, która okaże się kluczowa w marsjańskim terenie.

Według naukowców jaskinie są jednym z najbardziej prawdopodobnych miejsc, w których można znaleźć ślady zarówno obecnego, jak i dawnego życia pozaziemskiego. Wynika to z faktu, że mogą chronić organizmy przed promieniowaniem kosmicznym i ekstremalnymi wahaniami temperatury.

Robot ze specjalnym "mózgiem"

Według kierownika projektu Ali Aghy prowadzone badania mogą „zasadniczo zmienić sposób, w jaki myślimy o przyszłych misjach”. – W szczególności roboty mogą uczestniczyć w misjach prekursorskich, aby dostarczyć więcej informacji o miejscach docelowych, zanim wylądują tam ludzie – powiedział Agha w rozmowie z CBS News.

Dużą zaletą tych maszyn ma być ich "elektroniczny mózg" o nazwie NeBula. Pozwala on robotowi podejmować decyzję i przetwarzać informacje nawet wówczas, gdy nie mają kontaktu z naukowcami przebywającymi na Ziemi. Uczeni wskazują trzy warunki, które muszą być spełnione, aby humanoidalne roboty odniosły sukces:

• Pierwszym aspektem jest zdolność robota do przenoszenia ładunków – musi on być w stanie poruszać się w miarę swobodnie po trudnym, marsjańskim terenie;

• Po drugie, maszyna musi posiadać odpowiednią liczbę instrumentów naukowych;

• Naukowcy chcą mieć tez pewność, że robot będzie w stanie utrzymać „odpowiednią stabilność”, a do tego rozwinie optymalną prędkość i odznacza się dużą wytrzymałością.

Źródło: CBC News