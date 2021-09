Elektryczny rower z drewna. Niezwykły projekt pasjonatki

Rowery elektryczne od jakiegoś czasu zyskują na popularności. Pozwalają one cieszyć się z jazdy na rowerze, a jednocześnie oszczędzić nieco sił, co może być istotne szczególnie przy długich lub bardzo wymagających trasach. Electraply idzie o krok dalej. Wyróżnia go nie tylko silnik elektryczny, ale także rama, która wykonana jest między innymi z drewna.

Evie Bee to artystka, która zajmuje się drewnem. Jej pasja pozwoliła na skonstruowanie niezwykłego pojazdu. Electraply to posiadający drewnianą ramę rower napędzany elektrycznym silnikiem Smart Pie. Cała konstrukcja została zbudowana z drewna brzozowego i topolowego, sztucznej skóry, a także ze stali nierdzewnej. Rower posiada akumulator 36 V, 12,5 Ah o pojemności 450 Wh.

Kobieta nie ma zamiaru kończyć swojej przygody z elektrycznym rowerem na jednej konstrukcji. Electraply posiada własną stronę internetową. Dostępny jest na niej między innymi e-book przedstawiający projekt i kolejne kroki, które były niezbędne do ukończenia go.



Zgodnie z zapowiedziami autorki projektu, niebawem wystartuje zbiórka na Kickstarterze. Ma być to przepustka do wejścia z Electraply na rynek komercyjny i rozpoczęcie masowej produkcji.

Źródło: Gadżetomania