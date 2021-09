Smakuje i pachnie jak kawa, ale powstała w laboratorium

Mogłoby się wydawać, że największymi koneserami "małej czarnej" są Hiszpanie czy Włosi. W rzeczywistości zdecydowanie najwięcej kawy konsumują mieszkańcy północnej Europy, na czele z Finami. W świetle tej informacji nie powinno dziwić, że to właśnie naukowcy Fińskiego Centrum Badań Technicznych (VTT) prowadzą najbardziej zaawansowane badania nad produkcją sztucznej kawy.

Ekipa Heiko Rischera czerpie wzorce z podobnych projektów dotyczących laboratoryjnego wytwarzania mięsa. "Pożywka dla hodowli komórek roślinnych jest dość prosta, a zatem tańsza niż w przypadku komórek zwierzęcych" – tłumaczy biolog.

Fińscy uczeni najpierw hodują komórki kawowca, a następnie umieszczają je w specjalnym bioreaktorze, podtrzymującym wzrost. Gotowa biomasa o kremowej barwie podlega suszeniu i prażeniu. W efekcie powstaje substancja przypominająca sklepową kawę w proszku. Smak i zawartość kofeiny można dowolnie modyfikować, w zależności od upodobań.

Kultury komórkowe kawy (po prawej) i gotowa syntetyczna kawa (po lewej). (vttresearch.com)

Zdaniem Rischera przygotowanie najlepszej imitacji kawy "będzie sztuką i może wymagać długotrwałej optymalizacji sprzętu pod okiem specjalistów". Jednocześnie pozostaje przekonany, że laboratoryjna kawa może trafić do sprzedaży w ciągu kilku najbliższych lat.

Więcej informacji znajdziesz w źródle: Sustainable coffee grown in Finland – the land that drinks the most coffee per capita produces its first tasty cup with cellular agriculture, VTT.