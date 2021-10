Aplikacja InPost Mobile — 4 funkcje, które ułatwiają odbiór i nadanie paczki

InPost jest obecnie jedną z najpopularniejszych firm kurierskich. Wraz ze swymi Paczkomatami absolutnie zrewolucjonizowała sposób nadawania i doręczania przesyłek. Co najlepsze, InPost nieustannie zwiększa jakość swoich usług, sprawiając tym samym, że korzystanie z nich jest jeszcze łatwiejsze. Jednym z najlepszych tego przykładów jest aplikacja InPost Mobile. Instalując ją na swój telefon, zyskuje się naprawdę wiele korzyści. Jeszcze z nie korzystałeś? W takim razie czas na nadrobienie zaległości — szczególnie jeśli często używasz Paczkomatów. Zarządzaj swymi przesyłkami razem z InPost Mobile.

Poznaj 4 główne funkcje aplikacji i zobacz, jakie to proste!

Przekierowanie paczki kurierskiej

Pierwszą świetną opcją, jaką zapewnia InPost, jest przekierowanie paczki kurierskiej. Co to właściwie oznacza? To, że zamiast na wyznaczony adres, kurier może dostarczyć przesyłkę do pobliskiego Paczkomatu. Przesyłki niestandardowe o dużych gabarytach możesz przekierować zaś na przykład do sąsiada.

Z pewnością nie raz zdarzyło Ci się, że planowany termin dostawy kolidował z Twoimi planami lub miał mieć miejsce wtedy, gdy nie miało Cię być w domu. W takich okolicznościach odbiór paczki często jest po prostu niemożliwy. Korzystając z usług sklepów internetowych, nie można podać preferowanych godzin dostawy, więc takie sytuacje zdarzają się naprawdę często.

Dzięki opcji Przekierowanie paczki kurierskiej nie musisz się więcej tym martwić. Jeśli następnym razem dostaniesz powiadomienie o dostawie, a jej godziny nie będą Ci odpowiadać, po prostu przekieruj swą przesyłkę do Paczkomatu i odbierz ją w dogodnych dla Ciebie godzinach. To naprawdę proste. Załatwisz to w dosłownie 2 minuty. Wystarczy, że w aplikacji wejdziesz w szczegóły swojej przesyłki i wybierzesz opcję ''przekieruj''. Co najważniejsze, usługa ta jest całkowicie bezpłatna.

Przedłużenie paczki

Odbiór przesyłek w Paczkomacie to niezwykła wygoda. Największym plusem tego rozwiązania jest to, że pozwala ono na odbiór paczek w dogodnym momencie dnia. Musisz jednak pamiętać, że przy takiej opcji dostawy, Twoja przesyłka będzie czekać na Ciebie w Paczkomacie tylko przez 48 godzin. Po upływie tego czasu zostanie zwrócona do oddziału. Z jednej strony jest to naprawdę sporo czasu, jednak w niektórych okolicznościach może się to okazać niewystarczające.

Wyobraź sobie tylko, że paczka została wysłana szybciej, niż się spodziewałeś, a Ty jesteś za miastem. Albo odwrotnie, czyli że czas dostawy się wydłuża, a Ty planujesz wyjechać na kilka dni. Nie jest to jednak sytuacja bez wyjścia. I tu z pomocą przychodzi kolejna funkcja InPost Mobile, czyli Przedłużenie paczki. Jest to opcja dostępna dla wszystkich użytkowników aplikacji. Przedłużenie paczki polega na wydłużeniu czasu odbioru przesyłki w Paczkomacie. Każde 24 h to jedyne 7,99 zł. Z funkcji tej możesz korzystać wielokrotnie.

Odebranie i nadanie paczki

Aplikacja InPost Mobile znacznie ułatwia także odbieranie i nadawanie paczki w Paczkomacie. Teraz z pewnością myślisz sobie, że przecież nie ma co ułatwiać, bo to naprawdę proste. Okazuje się jednak, że obsługa Paczkomatów może być jeszcze prostsza. Zacznijmy od odbioru. Prócz powyższych opcji modyfikacji czasu i miejsca, z aplikacją mobilną zyskujesz jeszcze jedną korzyść w tym zakresie. A mianowicie, dzięki niej możesz obsłużyć Paczkomat zdalnie, bez dotykania ekranu maszyny. Wystarczy jedno kliknięcie, a skrytka, w której mieści się Twoja paczka, zostanie otwarta.

Nadanie paczki z aplikacją InPost Mobile również jest zdecydowanie łatwiejsze. Przede wszystkim, korzystając z tej opcji, zaoszczędzisz sporo czasu. Nie musisz bowiem wtedy drukować żadnych etykiet.

Wszystko zrobisz z poziomu aplikacji. Wystarczy, że uzupełnisz dane dostawy i opłacisz przesyłkę, a na Twoim InPost Mobile pojawi się kod QR. Nadaj paczkę, skanując go w Paczkomacie.

Śledzenie nadania paczki

InPost, tak jak większość sprawdzonych przewoźników zapewnia możliwość śledzenia przesyłek. Wystarczy, że masz numer paczki, a w każdej chwili możesz sprawdzić, na jakim etapie wysyłki właśnie się znajduje. Jednak mając InPost Mobile, możesz zweryfikować to znacznie łatwiej. Nie musisz bowiem kopiować żadnych numerów i korzystać z linków — wszystkie informacje związane z Twoją paczką znajdziesz bezpośrednio w aplikacji.

Co więcej, w ten sposób możesz monitorować nie tylko przesyłki, na które czekasz, ale i te, które wysyłasz. Każda nadana przez Ciebie paczka będzie dla Ciebie widoczna na Twoim koncie, aż do jej dostarczenia. Dzięki temu nie musisz korzystać z żadnych dodatkowych powiadomień, ponieważ stan dostawy możesz sprawdzić w każdej chwili. Wybierz kuriera InPost i ciesz się dostawami, nad którymi masz kontrolę!

Artykuł sponsorowany InPost