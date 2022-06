Wiadomość z numeru 451549450. To nie InPost

Oszustwo na InPost to dość powszechna metoda. Jak podaje serwis dobreprogramy.pl, jeden z jego czytelników zgłosił próbę oszustwa przy wykorzystaniu popularnej firmy kurierskiej. Wiadomość, którą przesłali oszuści, pochodziła z numeru +48451549450.

Dla własnego bezpieczeństwa najlepiej zablokować ten numer już teraz, lecz to nie wystarczy. Przestępcy korzystają także z innych numerów telefonu, na przykład z +48789948819. Najważniejsze jest więc, by nie dać się nabrać na tanią sztuczkę z wykorzystaniem nazwy znanego przedsiębiorstwa. Choć link na pierwszy rzut oka wydaje się być poprawny, w rzeczywistości jest to oszustwo.

Źródło zdjęć: © dobreprogramy Fałszywy SMS o paczce

Otwarcie przesłanego w wiadomości odnośnika przekieruje użytkownika do strony internetowej, która będzie przypominać typowy serwis służący do dokonywania płatności. Wpisywanie tam własnych danych nie doprowadzi jednak do zalogowania się do bankowości elektronicznej. Nasze dane przejmą oszuści.

Po tym, jak przestępcy otrzymają wrażliwe dane, będą mieli już dostęp do naszego konta. Stąd już tylko krok do jego wyczyszczenia.

Fala oszustw dotyczących dopłaty do paczki od firmy InPost trwa już od jakiegoś czasu. Jeśli przestępcy kontynuują swoje działania, oznacza to, że są one skuteczne. Apelujemy do wszystkich czytelników o ostrożność i uważne sprawdzenie otwieranych linków.