Projekt "Taiwan Ironman". Naukowcy uzbroją żołnierzy w super moce

Jak donosi The South China Morning Post, kombinezon pierwszej generacji został opracowany przez tajwańskiego producenta broni – National Chung-Shan Institute of Science. Powstał w ramach czteroletniego projektu o nazwie "Taiwan Ironman Program", którego budżet to 5,74 mln dolarów. Jego celem jest stworzenie egzoszkieletu dla tajwańskich żołnierzy, który zwiększy ich siłę, mobilność oraz wytrzymałość.



Naukowcy z Tajwanu opracowali egzoszkielet dla żołnierzy

Jen Kuo-kuang, główny projektant egzoszkieletu, cytowany przez The South China Morning Post, wyjaśnił, że rozwiązanie powstało, aby wzmocnić dolne kończyny żołnierzy. Specjalny napęd sprawi, że podczas wykonywania różnych zadań np. przenoszenia ciężkiego sprzętu, ich ciało nie będzie eksploatowane w tak dużym stopniu. Kombinezon zmniejsza obciążenie m.in. stawów kolanowych i biodrowych, umożliwiając jego użytkownikowi podnoszenie i przenoszenie cięższych przedmiotów na większe odległości i z prędkością przekraczającą 6 km/h.

"[Egzoszkielety] mogą być używane w operacjach polowych i podczas przemieszczania amunicji i broni ciężkiej, a także mogą zwiększyć mobilność i wydajność żołnierzy w misjach ratowniczych w czasie wojny i po katastrofach" – wyjaśnił Kuo-kuang.

Naukowcy już pracują nad egzoszkieletem drugiej generacji. Chcą ulepszyć zastosowaną w nim technologię w taki sposób, aby nosząca kombinezon osoba była w stanie przenosić obiekty o wadze sięgającej nawet 100 kilogramów na duże odległości.

Prowadzone prace mogą mieć związek ze wzrostem napięć na linii Tajwan – Chiny oraz rekordowymi przelotami chińskich samolotów nad Cieśninę Tajwańską, co wzbudziło spore zaniepokojenie na arenie międzynarodowej.