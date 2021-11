Olej ze sztucznych tworzyw. Nowa technologia może pomóc w walce o klimat

Honeywell International, producent chemikaliów i części do samolotów, twierdzi, że opracował metodę przetwarzania odpadów z tworzyw sztucznych w olej. Przedsiębiorstwo połączyło już siły z hiszpańską firmą Sacyr SA w celu stworzenia pierwszej fabryki wykorzystującej "Upcycle Process Technology". Według planów nowy obiekt będzie zdolny do przetwarzania 30 000 ton metrycznych mieszanych plastikowych śmieci na olej każdego roku, a produkcja rozpocznie się w 2023 roku.



Olej z tworzyw sztucznych

W komunikacie prasowym firma zaznacza, że metoda opiera się na dziesięcioleciach doświadczeń w zakresie oczyszczania odpadów z tworzyw sztucznych i informuje, że jej proces "może zwiększyć ilość globalnych odpadów z tworzyw sztucznych, które można poddać recyklingowi do 90 procent". Serwis Bloomberg uważa, że to bardzo duża zmiana, zwłaszcza że obecnie zaledwie 2 proc. odpadów z tworzyw sztucznych jest przetwarzanych z powrotem na surowce wielokrotnego użytku, podczas gdy ponad połowa jest spalana lub wyrzucana na wysypiska, a kolejne 30 proc. to śmieci, które często trafiają do cieków wodnych lub oceanów.

Ulepszona technologia sposobem na recykling

— Teraz jesteśmy w punkcie, w którym technologia kompletacji i technologia konwersji mogą iść w parze – powiedział Gavin Towler, dyrektor ds. technologii w dziale Performance Materials & Technologies w rozmowie z serwisem Bloomberg. Dodał: "poradzimy sobie z mieszanymi odpadami z tworzyw sztucznych. Możemy z nich zrobić wysokiej jakości olej".

Technologia "Upcycle Process Technology" nie jest zupełną nowością. To ulepszona piroliza, czyli proces degradacji, do którego dochodzi za sprawą wysokich temperatur, bez tlenu i dodatkowych reagentów, którą stosują różne przedsiębiorstwa zajmujące się recyklingiem. Honeywel zakłada, że plastik wyprodukowany przy użyciu nowej technologii pomoże zredukować emisję dwutlenku węgla nawet o 57 proc. w porównaniu do emisji podczas produkcji tej samej ilości pierwotnego plastiku z paliw kopalnych.