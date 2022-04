Te panele produkują prąd nawet w nocy. Niezwykła technologia

Naukowiec doszedł wówczas do wniosku, że brak chmur sprawia, że promieniowanie podczerwone z rozgrzanych paneli może bez większych przeszkód przedostać się do przestrzeni kosmicznej, co sprawia, że energia ta zostaje zmarnowana. Aby ją wykorzystać, Assawaworrarit postanowił zastosować generatory termoelektryczne. We współpracy ze standardowymi panelami fotowoltaicznymi pozwalają one na generowanie niewielkiej ilości energii elektrycznej.