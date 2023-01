Technologia z "Avatara". Może pomóc w walce z rzadkimi chorobami

Naukowcy twierdzą, że AI może również znacznie obniżyć koszty wymagane do opracowania nowych leków w badaniach klinicznych . Wyniki badań w tym zakresie zostały opublikowane niedawno w czasopiśmie Nature Medicine.

Dr Valeria Ricotti z Great Ormond Street Institute for Child Health przyznała w rozmowie z BBC News, że była "całkowicie zachwycona wynikami". "Wpływ na diagnostykę i opracowywanie nowych leków przeciwko szerokiemu zakresowi chorób może być absolutnie ogromny" – powiedziała.

Eksperci twierdzą, że technologia z wykorzystaniem AI może służyć również do monitorowania pacjentów powracających do zdrowia po przejściu innych chorób powodujących upośledzenie ruchu. Należą do nich wszelkie schorzenia związane z mózgiem i układem nerwowym, sercem, płucami, mięśniami, kośćmi oraz szereg zaburzeń psychicznych.