Czarnobyl uwolni się od promieniowania? Ma w tym pomóc ta technologia

Do katastrofy w Czarnobylu doszło w nocy z 25 na 26 kwietnia 1986 roku. Jak podaje RMF FM, dziś w strefie wykluczenia mieszka ok. 200 osób. Nikt nie mieszka dziś za to na stałe w pobliskim mieście Prypeć (ok. 4 km od Czarnobyla), gdzie żyło przed katastrofą ok. 13,5 tys. ludzi.