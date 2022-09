Agrofotowoltaika na polu. 3 hektary i prąd dla 1,2 tys. domów

Do pokrycia upraw maliny wykorzystano częściowo przezroczyste moduły o mocy 250 W każdy. Moduły są w stanie przepuszczać ok. 35 proc. światła, dzięki czemu idealnie nadają się do wykorzystania w rolnictwie. Łączna moc powstałej farmy agrofotowoltaicznej to 2,67 MW. Pozwala ona na pokrycie rocznego zapotrzebowania na energię elektryczną dla ponad 1 tys. domów.