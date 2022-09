Pompy ciepła mają swój czas. Będzie ich przybywać lawinowo

Międzynarodowa Agencja Energetyczna w nowym raporcie twierdzi, że do 2030 r. czeka nas ogromny przyrost liczby zainstalowanych na świecie pomp ciepła. Najnowsze dane na temat liczby tego typu urządzeń wykorzystywanych do ogrzewania pochodzą z 2020 r. Wówczas funkcjonowało 180 milionów jednostek na całym świecie.

Do 2030 r. liczba ta ma wzrosnąć ponad trzykrotnie. Dziennikarze PV Magazine, powołując się na wspomniany raport IEA, wskazują , że za osiem lat na świecie powinno funkcjonować aż 600 milionów pomp ciepła. Do tego czasu 40 proc. energii elektrycznej ma być produkowanych przez elektrownie słoneczne i wiatrowe, a sporą część z nich przeznaczymy właśnie na zapewnienie odpowiedniej temperatury budynków.

Wysokowydajne pompy ciepła mają być główną technologią, prowadzącą do redukcji emisji z ogrzewania w gospodarstwach domowych. W tej chwili w kwestii pomp przodują kraje skandynawskie i Francja. Wynika to między innymi z dużej świadomości dotyczącej kosztów wykorzystania tych technologii. W Szwecji 29 proc. zapotrzebowania na ciepło budynków pokrywają pompy ciepła. W Finlandii liczba ta wynosi 15 proc.

Pompy ciepła cieszą się też dużą popularnością tam, gdzie docenia się ich zdolność do realizowania funkcji grzewczej wraz z chłodzącą, na przykład w Stanach Zjednoczonych i Japonii. W USE ok. 40 proc. nowych domów jednorodzinnych jest wyposażonych w pompy ciepła.