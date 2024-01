AI odkryło substancję. Dzięki niej potrzeba mniej litu w bateriach

PNNL jest częścią amerykańskiego Departamentu Energii, które współpracowało z Microsoftem. Zasoby firmy założonej przez Billa Gatesa zostały wykorzystane, by zawęzić listę potencjalnych nieorganicznych materiałów z 32 milionów do zaledwie 18 obiecujących kandydatów. W tym celu Naukowcy z Microsoftu wykorzystali sztuczną inteligencję i superkomputery, aby skrócić do niecałego tygodnia cykl prób i testów, który w normalnych warunkach laboratoryjnych zająłby ponad dwadzieścia lat.

Wydobycie tego surowca jest mocno problematyczne i szkodliwe dla środowiska naturalnego. W procesie zużywa się duże ilości energii i wody, generując często toksyczne odpady i mocno wpływając na naturalną rzeźbę terenu. Jeśli mieszanka zawierająca mniej litu, ale zachowująca jego właściwości magazynowania energii wejdzie do powszechnego użycia, doprowadzi to do znacznego zmniejszenia kosztów, zarówno finansowych, jak i ekologicznych dla całej branży energetycznej. Naukowcy zauważają, że odkryta przez AI substancja sprawi, że w jednym akumulatorze będzie można zastosować do 70 proc. mniej litu niż do tej pory.