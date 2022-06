Alexa przemówi głosem zmarłych. Amazon rozwija nową funkcję

Pomysł budzi sprzeczne emocje, szczególnie w czasie debaty na temat rosnących możliwości sztucznej inteligencji i wykorzystania techniki deep fake. Eksperci zwracają uwagę, że wkraczamy w rzeczywistość, gdzie trudno wierzyć w to, co słyszmy. Istniejące oprogramowania, które służą do kopiowania i naśladowania głosu różnych osób, mogą być wykorzystywane, chociażby do różnego rodzaju oszustw.