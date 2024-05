Android Auto 12.0 już dostępny. Jakie nowości oferuje?

Android Auto wersji 12.0 może być więc pierwszym wydaniem, w którym twórcy będą mieli możliwość rozbudowywania systemu. Przykładem podanym przez Google'a jest aplikacja dla kierowców Ubera, która rozszerza możliwości Androida Auto, ale to nie jedyny dodatek. Serwis autoevolution informuje, że planowane jest także rozszerzenie Android Auto o m.in. przeglądarki internetowe, nowe gry oraz aplikacje do streamowania wideo, w tym YouTube'a i Netfliksa.

Według CarPlay Hacks integracja tych aplikacji ma na celu nie tylko uatrakcyjnienie systemu dla użytkowników, ale także zwiększenie jego konkurencyjności na rynku systemów infotainment w samochodach.

Chociaż Android Auto 12.0 zawiera wiele nowości, to sposób komunikacji Google'a na ten temat jest często niejasny. Kierowcy muszą samodzielnie odkrywać, co zostało dodane po aktualizacji. Doświadczenia użytkowników mogą się w efekcie różnić się ze względu na różnorodność urządzeń i samochodów oraz fakt, że niektóre aktualizacje są wprowadzane etapami z poziomu serwera. Takie podejście może w efekcie prowadzić do frustracji użytkowników, którzy oczekują spójnego i przewidywalnego doświadczenia.

Wprowadzenie aplikacji obsługujących wideo do Androida Auto to koncepcja, która pozwala na większe wykorzystanie samochodów w trakcie postoju na parkingu czy podczas biwakowania. Coraz większe ekrany w pojazdach umożliwiają komfortowe przeglądanie treści, a wyświetlenie filmu z YouTube'a czy Netfliksa może umilić czas spędzony w samochodzie, oczywiście, kiedy ten nie jest w ruchu. Budzi to rzecz jasna obawy dotyczące tego, czy ktoś nie będzie próbował korzystać z tych aplikacji w trakcie jazdy.

Można się jednak spodziewać, że obejście zabezpieczeń Androida Auto w tym zakresie nie będzie łatwe, ze względu na liczne czujniki, które mogą monitorować, czy pojazd jest w ruchu. Dzięki integracji jednostki infotainment z samochodem i telefonem Android Auto "wie" m.in. o hamulcu postojowym, ustawieniu automatycznej skrzyni biegów oraz przemieszczaniu się na podstawie GPS-a i czujników w smartfonie. Ponadto Google regularnie aktualizuje swoje systemy zabezpieczeń, aby uniemożliwić obejście tych ograniczeń, co sprawia, że proces ten jest jeszcze trudniejszy​.

Powyższy mechanizm już jest stosowany w aplikacji GameSnacks, dostępnej od 2021 roku. Ekran Androida Auto wyłącza się, gdy pojazd zaczyna się poruszać podczas gry. W efekcie system gwarantuje w ten sposób, że użytkownicy nie skorzystają z funkcji rozrywkowych w sposób zagrażający bezpieczeństwu.

Jak Android Auto 12.0 wypada na tle konkurencji?

Apple CarPlay, podobnie jak Android Auto 12.0, oferuje zaawansowane funkcje nawigacyjne. W przypadku są to wsparcie dla Google Maps i Apple Maps. Jest on także zintegrowany z aplikacjami muzycznymi i podcastami, takimi jak Spotify, Apple Music, Audible i Overcast​. Jednak Apple CarPlay nie obsługuje natywnie aplikacji wideo, co oznacza, że użytkownicy muszą korzystać z zewnętrznych narzędzi, takich jak WheelPal, aby uzyskać dostęp do takich aplikacji jak YouTube czy Netflix​.