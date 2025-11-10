Apple rozwija łączność satelitarną iPhone’a. Nowe funkcje na horyzoncie
Apple rozszerza możliwości łączności satelitarnej w iPhone’ach. Po SOS i pomocy drogowej firma szykuje kolejne funkcje.
Apple od 2022 r. udostępnia w iPhone’ach 14 i nowszych łączność satelitarną do wysyłania alarmowego SOS. Z czasem narzędzie nabrało jeszcze bardziej praktycznego wymiaru: od 2023 r. pomaga wezwać pomoc drogową, a od 2024 r. umożliwia wysyłanie krótkich wiadomości tekstowych do znajomych bez zasięgu sieci komórkowej i Wi-Fi.
Jak podaje Bloomberg, firma po cichu rozwija kolejne rozwiązania, które mają oprzeć się na istniejącej infrastrukturze satelitarnej. Według tych doniesień, Apple analizował też ambitniejszy wariant pełnego, stałego połączenia z internetem oraz rozmów głosowych bez stacji bazowych, ale na przeszkodzie stanęły ograniczenia technologiczne.
Nowe funkcje mają objąć:
- Nawigowanie offline. Aplikacja Mapy Apple ma zyskać funkcję pełnej nawigacji nawet w miejscach bez dostępu do internetu.
- Multimedia przez satelitę. Użytkownicy będą mogli przesyłać za pomocą łączności satelitarnej nie tylko tekst, ale także obrazy.
- Ulepszona siła sygnału satelitarnego. Połączenie z satelitami ma działać nawet wtedy, gdy telefon nie ma bezpośredniego widoku nieba – np. gdy jest włożony do kieszeni, leży w samochodzie lub znajduje się wewnątrz budynku.
- Otwarcie łączności satelitarnej dla twórców. Apple ma udostępnić deweloperom specjalne narzędzia (API), które pozwolą im zintegrować funkcje satelitarne z własnymi aplikacjami.
- Lepszy zasięg 5G. Wykorzystanie satelitów do wzmocnienia i rozszerzenia obecnego zasięgu sieci komórkowej.
W praktyce oznacza to kontynuację podejścia etapowego: nowe funkcje mają rozszerzać dziś dostępne scenariusze awaryjne i komunikacyjne. To spójne z dotychczasowym rozwojem, w którym iPhone stopniowo poszerza zastosowania satelitów poza sytuacje kryzysowe. Kluczowe frazy SEO, takie jak łączność satelitarna iPhone czy Alarmowe SOS, naturalnie odnoszą się do tych zmian.
Istotnym tłem jest geografia dostępności. Mimo premiery w 2022 r., z usług satelitarnych Apple nie skorzystamy w Polsce. Działają one m.in. w Australii, Austrii, Belgii, Francji, Hiszpanii, Irlandii, Japonii, Kanadzie, Luksemburgu, Niemczech, Nowej Zelandii, Portugalii, Szwajcarii, Stanach Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii i Włoszech.