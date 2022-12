Apple Watch jest rasistowski? Chcą zbić firmę na kwaśne jabłko

Apple oberwało zbiorowym pozwem, w którym grupa powodów twierdzi, że czujnik tlenu we krwi w Apple Watchu ma uprzedzenia rasowe. Ich zdaniem smartwatch nie podaje dokładnych wyników w przypadku użytkowników o ciemniejszych odcieniach skóry. Twierdzą także, że firma nie zdołała "w ogóle rozpoznać wad pulsoksymetrii w odniesieniu i z poszanowaniem osób kolorowych".

Alex Morales, który złożył pozew w sobotę w Nowym Jorku , uwzględnia w nim dekady badań wskazujące, że technologia pulsoksymetrów jest nieskuteczna podczas pomiaru poziomu tlenu we krwi u osób o ciemniejszych odcieniach skóry. W pozwie podkreślono, że badacze "potwierdzili kliniczne znaczenie rasowej stronniczości pulsoksymetrów, wykorzystując zapisy pacjentów pobrane podczas i przed pandemią."

Zalecenia dotyczące opieki zdrowotnej opierają się na odczytach poziomu tlenu we krwi, dlatego biali pacjenci mają większe możliwości uzyskania opieki niż osoby o ciemniejszej skórze w obliczu równie niskiego natlenienia krwi.

Apple twierdzi, że funkcja badania poziomu tlenu we krwi, która istnieje od Apple Watch Series 6, wykorzystuje cztery klastry świateł LED z tyłu urządzenia, aby skompensować "naturalne zmiany w skórze". Emitowane światło jest odbijane i odczytywane przez fotodiody. Te z kolei przekazują dane do aplikacji Blood Oxygen, która mierzy nasycenie tlenem we krwi na podstawie subtelnych zmian koloru skóry.