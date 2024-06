Areszt za pompę ciepła lub klimatyzator? To możliwe

Radca prawny Marcin Nagórek wskazuje, że nadmierny hałas z klimatyzatora rzeczywiście może prowadzić do poważnych konsekwencji. Zgodnie z art. 51 par. 1 Kodeksu wykroczeń kara może być nałożona za różne formy zakłócania ciszy. Przepis ten stwierdza: "kto krzykiem, hałasem, alarmem lub innym wybrykiem zakłóca spokój, porządek publiczny, spoczynek nocny albo wywołuje zgorszenie w miejscu publicznym, podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny".

W świetle powyższego artykułu prawo umożliwia więc nakładanie różnych kar za zakłócanie ciszy. Sąd może np. nałożyć grzywnę w wysokości od 20 do 5000 złotych, zarządzić areszt od 5 do 30 dni lub orzec karę ograniczenia wolności na okres do jednego miesiąca.