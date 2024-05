Bądź jak 2,7 mln Polaków, zastrzeż swój PESEL. Czemu to tak ważne?

Podczas niedawnej konferencji prasowej Ministerstwo Cyfryzacji przypomniało o zastrzeżeniu numeru PESEL. Od 1 czerwca będzie to forma ochrony oszustwami, w których złodzieje próbują zaciągnąć kredyt, posługując się cudzą tożsamością. Banki oraz inne instytucje finansowe będą zobowiązane do sprawdzenia, czy PESEL osoby wnioskującej o kredyt nie jest zastrzeżony. To nie ogranicza się wyłącznie do kredytów – także inne transakcje zostaną zablokowane, jeśli numer PESEL będzie zastrzeżony.