Baltic Power. Pierwsza na świecie farma wiatrowa z ekologiczną stalą

Baltic Power ma za zadanie wytworzyć rocznie 4 tys. GWh energii elektrycznej. To przełoży się na redukcję emisji dwutlenku węgla o ok. 2,8 mln ton w porównaniu do tradycyjnych elektrowni. Dodatkowe ograniczenie emisji udało się osiągnąć dzięki użyciu stali z produkcji zrównoważonej do budowy elementów wież, na których zamontowane zostaną gondole. Ten ekologiczny surowiec będzie stanowił 15 proc. całości stali użytej w projekcie, a redukcja emisji na kilogram stali sięga 66 proc.